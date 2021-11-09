Футболисты сборной России Георгий Джикия и Рифат Жемалетдинов пропустили тренировку из-за повреждений. Информацией поделился главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

«Георгий почувствовал напряжение в подколенном сухожилии, Рифат приехал с болевыми ощущениями в икроножной. Мы решили не рисковать, пока не проведем обследование», – заявил Карпин.

Сегодня, 9 ноября, сборная России провела первую тренировку в Санкт-Петербурге. Команда готовится к финальным отборочным матчам ЧМ-2022.

11 ноября национальная команда сыграет со сборной Кипра, 14 числа – с Хорватией.

Сборная России идет на первом месте отборочной группы с 19 очками. Ближайший преследователь – сборная Хорватии отстает на 2 очка.