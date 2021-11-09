Андрей Лазукин выступил с короткой программой на четвертом этапе Кубка России. Турнир проходит в Казани.

Спортсмен выступал вторым. Лазукин чисто исполнил четверной тулуп в начале программы и ошибся на приземлении тройного акселя. Он завалил ось вращения, но смог устоять на ногах. Затем Лазукин прыгнул каскад тройной флип + тройной тулуп.

Судьи оценили выступление фигуриста в 83,89 балла. Он занял промежуточное первое место на турнире.

Лазукин представляет Санкт-Петербург. Воспитанник Алексея Мишина выигрывал Кубок России и занимал третье место на турнире серии «Challenger» Lombardia Trophy 2018 года. Фигурист в 2019 году выиграл бронзу на командном чемпионате мира.

Всего на турнире выступят пять спортсменов.

Фигуристы представят произвольные программамы завтра, 10 октября. Начало – в 16:35 по московскому времени.