Фигурист Владислав Дикиджи лидирует по итогам короткой программы на четвертом этапе Кубка России. Андрей Лазукин идет на втором месте. Турнир проходит в Казани.

Владислав Дикиджи получил от судей оценку в 88,18 балла. Он чисто исполнил программу и занял первое место.

Воспитанник Алексея Мишина Андрей Лазукин выступал вторым. Он начал программу с четверного тулупа, зачем исполнил тройной аксель, допустив ошибку на приземлении прыжка. Во второй части программы Лазукин прыгнул каскад тройной флип + тройной тулуп. Фигурист получил 83,89 балла по итогам выступления.

Тройку призеров замкнул Роман Атояр. Он получил 71,79 балла по итогам выступления.

Фигуристы представят произвольные программы завтра, 10 октября. Начало прокатов в 16:35 по московскому времени.