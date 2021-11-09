Российская фигуристка Александра Трусова не сможет выступить в финале Гран-при по фигурному катанию сезона-2021/2022.

Международный союз конькобежцев не планирует менять правила отбора в финал взрослой серии текущего сезона, несмотря на обилие травм у ведущих фигуристов. По регламенту для попадания в финал спортсмены должны выступить на двух этапах. За каждый из них начисляют очки. В итоге формируется рейтинг из шести лучших фигуристов.

На данный момент этапы пропустили Рика Кихира и Брейди Теннел.

Ранее появилась информация о том, победительница Гран-при Лас-Вегаса Александра Трусова не выступит на втором этапе в Токио, так как восстанавливается от перелома кости стопы.

Также пропустит этап Гран-при Юдзуру Ханю. Он сломал лодыжку.

Таким образом травмированные фигуристы не попадут в финал Гран-при в сезоне-2021/2022.