Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о проблемах в национальной команде.

«Проблемы в атаке? Проблемы есть везде. Начиная от вратарской позиции, заканчивая нападением», – заявил Карпин.

Главный тренер сборной России добавил, что его сейчас тревожит абсолютно все. Однако радует отношение футболистов и их желание. Карпину нравится, что члены сборной России собрались в хорошем состоянии. Их физическая форма, на данный момент, даже лучше, чем на предыдущем сборе.

Карпин добавил, что по одной тренировке рано судить о готовности футболистов к матчу. Нужно подождать результатов тестов и анализов. Главный тренер сборной России сказал, что уже определился с капитаном, но пока не скажет, кто выйдет на матчи с повязкой.

Сборная России 11 ноября сыграет со сборной Кипра, 14 числа – с командой Хорватии.