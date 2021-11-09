Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение штаба не вызывать форварда «Зенита» Артема Дзюбу в национальную команду на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

«Мы тогда, на те матчи со Словакией и Словенией, надеялись на него. Тогда – надеялись, сейчас решили не надеяться. Это единогласное решение тренерского штаба», – заявил Карпин о Дзюбе.

Главный тренер сборной России добавил, что нужно, чтобы футболисты сосредоточились на матче со сборной Кипра, и перестали думать о второй игре с командой Хорватии. Карпин рассказал, что будет разговаривать по этому поводу с игроками.

Наставник сборной России сказал, что планирует обсудить контракт с РФС, если команда выйдет с первого места в группе.