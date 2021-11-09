Сегодня, 10 октября, на четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию спортсменки представят произвольные программы. Турнир проходит в Казани.

По итогам первого дня выступлений лидирует воспитанница Сергея Давыдова Софья Самоделкина. Фигуристка исполнила тройной аксель в начале программы, затем прыгнула флип в три оборота, а во второй части выступления исполнила каскад из двух тройных прыжков – лутца и тулупа. Софья без ошибок откатала программу и получила 78,86 баллов от судей.

Больше 10 баллов Самоделкиной уступает Анастасия Гулякова. Фигуристка представляет Санкт-Петербург. Судьи оценили ее выступление в 66,90 балла.

На третьем месте расположилась Валерия Шульская из Оренбургской области. Она получила 65,89 баллов за свое выступление.

Фигуристки выйдут на лед в 13:45 по московскому времени.