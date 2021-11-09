Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев в своем твиттере опубликовал сообщение. Из него следует, что спортсмен примет участие в Открытом чемпионате Австралии-2022.

«Увидимся в январе, Australian Open», – написал Медведев.

Ранее появилась информация о том, что организаторы турнира в Австралии и других соревнований пытаются договориться с местными властями об условиях, на которых в страну смогут попасть иностранные спортсмены.

Вероятность, что невакцинированные атлеты смогут принять участие в соревнованиях есть. Однако им придется отсидеть двухнедельный карантин перед стартом турнира. Привитым спортсменам такие ограничения не грозят.

7 ноября Даниил Медведев проиграл в финале «Мастерса» в Париже, уступил Новаку Джоковичу.