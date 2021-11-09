Сегодня, 10 ноября, фигуристы выступят с произвольными программами на четвертом этапе Кубка России. Соревнования проходят в Казани.

Лидером по итогам первого дня выступлений является Владислав Дикиджи. Он без помарок откатал короткую программу, приземлив четверной сальхов, тройной аксель и каскад и двух тройных прыжков – лутца и тулупа. Судьи оценили его выступление в 88,18 балла.

На втором месте идет воспитанник Алексея Мишина Андрей Лазукин. Он чисто прыгнул четверной тулуп, затем ошибся на приземлении тройного акселя, а во второй части программы сделал каскад из тройного флипа и тройного тулупа. Судьи оценили его прокат в 83,89 балла.

Тройку призеров по итогам первого дня замыкает Роман Атояр. Он получил 71,79 балла по итогам проката.

Фигуристы начнут выступление в 16:35 по московскому времени.