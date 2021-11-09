Российский 16-летний вратарь Алексей Рохас Федорущенко рассказал о первой тренировке с основной командой лондонского «Арсенала».

Россиянин рассказал, что познакомился с игроками и тренерским штабом. Он лично поговорил с главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой. Наставник рассказал о требованиях к вратарям. Федорущенко общался с тренерским штабом на испанском языке.

«В 8:30 позавтракали, потом позанимались в тренажерном зале. Затем в течение часа шло занятие вратарей, а завершилось все двухсторонкой минут на 15-20», – рассказал Алексей.

Российский голкипер рад, что провел тренировку с основой «Арсенала». Для него это большой шаг вперед.

Алексей Рохас Федорущенко давно тренируется в клубной системе «Арсенала». Он родился и живет в Лондоне.