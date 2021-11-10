Сегодня, 10 ноября, на четвертом этапе Кубка России в Казани начнутся выступления спортивных пар.

Первыми на лед выйдут Ясмина Кадырова и Иван Бальченко, затем выступят Полина Костюкович и Алексей Брюханов. Закрывают первую разминку Екатерина Сторублевцева и Артем Грицаенко.

После перерыва выступят Надежда Лабазина и Алексей Святченко. Вторыми во второй разминке выступают Екатерина Гейниш и Илья Миронов, выигравшие этап Кубка России в Йошкар-Оле. Завершают соревнования Карина Акопова и Никита Рахманин. Пара завоевала золото на Budapest Trophy 2021.

Соревнования у взрослых спортсменов начнутся в 20:00 по московскому времени.

В 17:45 выступят юниоры. На лед выйдут 11 пар. Среди них Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, которые выиграли Гран-при в Линце.