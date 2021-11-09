Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго может уйти из российского клуба в чемпионат Франции. Информацию сообщает MSV Foot в твиттере.

Источник заявил, что руководство «Марселя» заинтересовано в подписании 28-летнего футболиста. Также француза хотят подписать несколько немецких команд.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Самуэль Жиго вышел на поле в 14 матчах. Он забил один гол и отдал результативную передачу.

Французский футболист травмировался перед матчем 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1). Его заменил россиянин Илья Кутепов.

«Спартак» идет на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков в 14 матчах. До зимней паузы в чемпионате России осталось 4 тура.