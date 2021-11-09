Овечкин приблизился к рекорду Гретцки, Арустамян рассказал о планах ЦСКА на покупку топовых игроков, стал известен арбитр на матч сборной России с Кипром, Павленина и Алексанян выиграли этап Кубка России в Казани, Самоделкина и Дикиджи лидируют после короткой программы на КР – самые интересные новости 9 ноября на NVsport.

Овечкин догнал Халла по количеству голов в НХЛ

Форвард «»Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 741-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге. Это случилось в матче с «Баффало Сэйбрз». Овечкин забил во втором периоде. Россиянин сравнялся по количеству забитых голов с Брэттом Халлом и вышел на четвертое место в рейтинге количества голов. Матч завершился со счетом 5:3.

Арустамян: ЦСКА приобретет одного-двух качественных игроков этой зимой

Спортивный журналист и инсайдер Нобель Арустамян рассказал, что московский ЦСКА хочет усилиться в зимнюю паузу чемпионата России. Армейцы планируют купить одного-двух качественных игроков, по словам инсайдера.

Поляк Стефански назначен главным арбитром на матч Россия – Кипр отбора ЧМ 2022 года

Стал известен состав бригады арбитров на отборочный матч ЧМ-2022 между сборными России и Кипра. Главным арбитром на игру назначен Даниэль Стефански. Ему помогут Давид Голис и Михаи Обукович. Резервным судьей назначен Дамиан Силвестжак. На VAR будут работать Павел Рачковски и Кшиштоф Мырмус.

Павленина и Алексанян выиграли этап Кубка России по фигурному катанию в Казани

Российские танцоры Влада Павленина и Александр Алексанян выиграли четвертый этап Кубка России в Казани. Фигуристы лидировали после ритм-танца и не растеряли преимущество. Судьи оценили произвольную программу Павлениной и Алексаняна в 93,98 балла.

Софья Самоделкина выиграла короткую программу на этапе Кубка России в Казани

Фигуристка Софья Самоделкина – лидер после первого дня выступлений на четвертом этапе Кубка России. Воспитанница Сергея Давыдова без ошибок исполнила четыре тройных прыжка. Судьи оценили ее выступление в 78,86 балла.Второе место заняла Анастасия Гулякова, тройку призеров замкнула Валерия Шульская.

Дикиджи выиграл короткую программу на КР в Казани. Лазукин – второй

Фигурист Владислав Дикиджи лидирует после короткой программы на четвертом этапе Кубка России. Он получил от судей 88,18 балла. На втором месте расположился Андрей Лазукин, тройку призеров замкнул Роман Атояр.