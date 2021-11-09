Заслуженный тренер СССР и судья проекта «Ледниковый период» Татьяна Тарасова оценила номер двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой и блогера Дани Милохина в седьмом выпуске шоу.

Тарасова поблагодарила создателей номера – Илью Авербуха и Елену Масленникову за создание номера.

«Спасибо вам большое за них – таких необыкновенных. Таких, которые катаются шепотом. Которые понимают каждый звук музыки», – восхитилась Тарасова.

Заслуженный тренер добавила, что Медведева и Милохин технически очень сильны. Они делают элементы, которые раньше им не давались. Тарасова в восторге от того, что пара делает сложные точные поддержки и прыжки.

Выпуск покажут в эфире Первого канала в субботу, 13 ноября.