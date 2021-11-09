Российская теннисистка Ирина Хромачева и белоруска Лидия Морозова прошли в полуфинал турнира категории WTA в австрийском Линце в парном разряде.

В четвертьфинале пара одержала победу над немкой Юлией Лохофф и чешкой Ренатой Ворачовой. Матч завершился со счетом 6:3, 6:4.

В полуфинале Хромачева и Морозова сыграют с победителем матча между Нателой Дзаламидзе и Камиллой Рахимовой (Россия) и Михаэлой Бузарнеску и Катаржиной Питер (Румыния / Польша).

Призовой фонд турнира составляет 235 238 долларов.

В прошлом году соревнования выиграла пара Арантхы Рус и Тамары Зиндашек.