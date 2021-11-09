Российская теннисистка Ирина Хромачева и белоруска Лидия Морозова прошли в полуфинал турнира категории WTA в австрийском Линце в парном разряде.
В четвертьфинале пара одержала победу над немкой Юлией Лохофф и чешкой Ренатой Ворачовой. Матч завершился со счетом 6:3, 6:4.
В полуфинале Хромачева и Морозова сыграют с победителем матча между Нателой Дзаламидзе и Камиллой Рахимовой (Россия) и Михаэлой Бузарнеску и Катаржиной Питер (Румыния / Польша).
Призовой фонд турнира составляет 235 238 долларов.
В прошлом году соревнования выиграла пара Арантхы Рус и Тамары Зиндашек.
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