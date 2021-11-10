Форвард «Оттава Сенаторз» Егор Соколов дебютировал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в матче регулярного чемпионата с «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:3 и стала пятым поражением подряд для хозяев.

Шайбами у «Оттавы» отметились Зак Сэнфорд и Никита Зайцев. Россиянин в первый раз в текущем сезоне поразил ворота. Их товарищ по команде и дебютант Лиги Егор Соколов провел на льду 7:42. Защитник «Сенаторз» Артем Зуб отыграл почти 17 минут и получил коэффициент полезности «-1».

В составе «Бостон Брюинз» голами отличились Брэд Маршанд, Дерек Форборт и Патрис Бержерон.

Следующий матч победители проведут 12 ноября с «Эдмонтон Ойлерз», а аутсайдеры встретятся в тот же день с «Лос-Анджелес Кингз».