Российский форвард «Сан-Хосе Шаркс» Александр Барабанов отметился голом в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Калгари Флэймз». Его точный бросок принес клубу из Калифорнии выездную победу.

Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1. Нападающий Барабанов впервые в текущем сезоне поразил ворота соперников. Он набрал пять очков (1+4) за семь игр.В составе «Сан-Хосе» шайбы забросили Логан Кутюр, Томаш Гертл и Джонатан Дален. Две последние летели уже в пустые ворота. Единственным голом со стороны «Калгари» ответил Милан Лучич.

Еще один россиянин, защитник «Калгари» Никита Задоров провел на льду чуть больше 17 минут, но не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Сан-Хосе Шаркс» сыграет с «Виннипег Джетс» на выезде, а «Калгари Флеймз» проведет встречу с «Монреаль Канадиенс».