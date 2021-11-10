Российский форвард «Вегас Голден Найтс» Евгений Дадонов запомнился заброшенной шайбой в матче национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сиэтл Кракен». Игра завершилась победой его команды со счетом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0).

На «Ти-Мобайл Арене» голы у хозяев забили Алекс Пьетранджело, Ши Теодор и Райлли Смит. Евгений Дадонов сравнивал положение в концовке второго периода, на 40-й минуте. За счет этого он набрал пятое очко в 13 матчах. Ранее он дважды поражал ворота и оформлял две результативные передачи.

Среди гостей шайбы забросили Джордан Эберле и Янни Гурд.

Следующий матч игроки «Вегас Голден Найтс» проведут с представителями «Миннесоту Уайлд» 12 ноября. «Сиэтл Кракен» встретится в тот же день с «Анахайм Дакс».