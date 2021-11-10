Российский форвард «Детройта» Владислав Наместников дважды забил в игре с «Эдмонтоном». Нападающего признали первой звездой матча за результативные действия.

Команда из штата Мичиган обыграла соперников со счетом – 4:2 во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Благодаря этой победе, «Ред Уингз» прервали триумфальную серию «Эдмонтона» из четырех матчей.

Второй звездой матча назвали голкипера «Детройта» Алекса Недельковича. Третьим в этом списке стал форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

«Эдмонтон» лидирует в Западной конференции с 18 очками. «Детройт» держится в топ-5 на «Востоке». Мичиганский клуб далее встретится с «Вашингтоном», а канадцы сыграют с «Бостоном».