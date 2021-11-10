Голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Давид де Хеа высказался под постом российского теннисиста Даниила Медведева про жену Дарью в Instagram.

Вторая ракетка мира опубликовала фотографию со своей второй половинкой. Под ней он написал: «Когда она хочет пойти на ужин, а ты только хочешь играть в FIFA. Ребят, есть лайфхаки? Нужна помощь». Медведев задал вопрос подписчикам, а одним из ответивших стал футболист Давид де Хеа.

Вратарь «Манчестер Юнайтед» добавил следующий комментарий «FIFA?». При этом он отправил еще и смайлик с широко открытыми глазами.

Напомним, Даниил Медведев в текущем сезоне занимает второе место в рейтинге ATP. В недавнем финале «Мастерса» в Париже теннисист уступил сербу Новаку Джоковичу. Давид де Хеа в текущем сезоне Английской Премьер-лиги (АПЛ) сыграл в 11 матчах.