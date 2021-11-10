Российская фигуристка Аделия Петросян смогла выполнить квад на одной из тренировок. 14-летняя спортсменка группы Этери Тутберидзе прыгнула четверной лутц.

Видео с прыжком Петросян появилось на странице команды в Instagram.Под публикацией указан вид прыжка 4F и поставлен хэштег #работаемдальше.



В комментариях пользователи социальной сети восхитились исполнением квада и пожелали юной фигуристке удачи на дальнейших соревнованиях.

В текущем сезоне Петросян побеждала и была призером на этапах Гран-при среди юниоров. Также она является серебряным медалистом чемпионата России в том же возрасте.

В 2021 году спортсменка вышла в финал Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. Старт пройдет в декабре в Осаке (Япония).