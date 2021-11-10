Участник шоу «Ледниковый период» на Первом канале тиктокер Даня Милохин рассказал об одном из последних выступлений на проекте, где произошел его поцелуй с Евгенией Медведевой.

В конце композиции он вместе с фигуристкой скрылся за белой ширмой. Далее были видны только контуры людей, поцеловавшихся в губы.

Милохин отметил, что волновался в день выступления, как и всегда. Но тиктокер даже не заметил, что у него могли трястись ноги.

Главным вопросом вечера стал поцелуй герой в конце номера. На вопрос о том, был ли он сценическим, ведущей шоу Алине Загитовой Милохин сказал, что это их секрет.

Напомним, тиктокер Даня Милохин и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева принимают участие в проекте в сезоне 2021 года.