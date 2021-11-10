Двукратный призёр Олимпиады и бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала об отсутствии пенсии у медалистов Игр. Экс-спортсменка пожаловалась на несправедливое решение.

Она отметила, что у нее нет дополнительного дохода за счет призовых мест Игр.

«Моя пенсия — ноль рублей, ноль копеек. Это раньше — откатаешься, тебе, может, 15 тысяч рублей и дадут. Пенсия есть у олимпийских чемпионов, я же призёр дважды. У меня нет ничего, только голова и какой-то опыт», — объявила Слуцкая в интервью YouTube-каналу «Антонимы».

Напомним, в 2002 году на Олимпийских Играх в Солт-Лейк-Сити (США) она уступила американке и завоевала серебро в одиночном женском фигурном катании. Спустя четыре года она была третьей на пьедестале почета.

Слуцкая также является двукратной чемпионкой мира и первой фигуристкой, завоевавшей семь золотых медалей на континентальном первенстве.