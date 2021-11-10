Судья Ивана Мартинчич из Хорватии будет работать на матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года. Это ее первая игра на уровне национальных команд.

По информации в Твиттере Deutschlandfunk Sport, она станет первой женщиной-арбитром во встречах сборных. Известно, что это дебют Мартинчич на международном уровне. До этого девушка работала на матчах женской Лиги чемпионов.

Игра сборной Германии с Лихтенштейном пройдет 11 ноября в Вольфсбурге. Встреча начнется в 22:45 московскому времени.

Ранее Германия стала первым участником финальной части чемпионата мира-2022. В группе J после 8-го тура их сборная набрала 21 балл, у ближайших преследователей, Румынии, в активе – 13 очков. Лихтенштейн идет на последней строчке таблицы.