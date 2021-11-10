Старший врач российской футбольной команды Владимир Хайтин рассказал о травме полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов и подтвердил, что игрок не присоединится к национальной сборной в ноябрьских матчах отбора к чемпионату мира 2022 года с Кипром и Хорватией.

Накануне, 9 ноября, хавбек не принимал участие в тренировке на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Известно, что у него выявлено повреждение ноги.

«Жемалетдинов прибыл в расположение сборной команды с травмой голени. После проведения дополнительного комплексного обследования было выявлено мышечное повреждение и принято решение не рисковать здоровьем игрока», – цитирует сайт Российского футбольного союза Хайтина.

Он добавил, что игрока отправят в медицинский штаб железнодорожников для дальнейшего лечения.

Напомним, в рамках отборочного раунда чемпионата мира-2022 сборная России 11 ноября проведёт в Санкт-Петербурге матч с командой Кипра, а 14 ноября в Сплите с Хорватией.