Главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова утвердила положение об обязательной вакцинации от коронавируса для пожилых людей города.

В новом постановлении ведомства появился пункт о введении массовой прививочной кампании для жителей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

«Дополнить пункт (постановления главного государственного санитарного врача от 12 октября 2021 года о категориях граждан, подлежащих обязательной вакцинации – ред.) подпунктом (о проведении прививок – ред.)… лицам в возрасте 60 лет и старше, (а также) лицам с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы (диабетом, ожирением)», – цитирует текст документа РИА Новости.

Также сказано, что в категорию для обязательной вакцинации войдут работники промышленных сфер производства, строительной и транспортной отраслей.

Уточняется, что требование распространится и на сотрудников аэропорта «Пулково», а также на работников организаций на территории Большого порта Санкт-Петербурга и пассажирского порта «Морской фасад».

Указанным лицам необходимо привиться от коронавируса до 15 декабря 2021 года, на постановку второго компонента у них будет еще один дополнительный месяц.