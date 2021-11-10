Олимпийская чемпионка, многократная победительница первенств мира и Европы Алина Кабаева получила одну из наград 39-го фестиваля Международной федерации спортивного кино и телевидения Sport Movies & TV 2021.

Церемония вручения премий прошла накануне, 9 ноября, в Милане, сообщает пресс-служба фестиваля и портал Москва.ру.

Экс-спортсменку наградили за значительную роль в популяризации спорта и за продвижение культурных и этических ценностей. Именно таким принципам отвечает премия «Венок почета».

Ранее лауреатами мероприятия Sport Movies & TV 2021 становились двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, олимпийский чемпион в прыжках с шестом Сергей Бубка и трехкратный чемпион мира по футболу Пеле.