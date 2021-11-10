Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объявила имена лыжников, которые гарантировано выступят на Олимпиаде в Пекине. Такая возможность будет у Александра Большунова и Андрея Ларькова.

Тренер объяснила, что тренировки проходят по плану, а первые результаты видны на ближайших стартах.

«У нас гарантированно два человека выступят по квоте: Александр Большунов и Андрей Ларьков, они имеют свои личные квоты, они спокойно могут соревноваться до Нового года», – цитирует Вяльбе Матч ТВ.

Она отметила хороший состав женской команды. Вяльбе радует конкуренция в этой части команды и сами лыжницы Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Наталья Непряева.

Зимние Олимпийские Игры состоятся с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай). Соревнования лыжников откроет женский скиатлон 5 февраля.