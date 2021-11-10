Российский фигурист Артур Дмитриев принял решение продолжить спортивную карьеру в сборной США. Сегодня, 10 ноября, он лично подтвердил факт перехода.

Дмитриев заметил, что на Родине в нем не видели перспективного атлета, поэтому он принял предложение от американской федерации.

«Я посчитал, что это неплохой вариант. Выступил на турнире, на национальный чемпионат на данный момент я отбираюсь. Настроен я абсолютно серьезно. Конкуренция? Главное, там был интерес к моей персоне», – цитирует фигуриста «СЭ».

Фигурист выступал под российским флагом в 2018 году. Тогда он принимал участие в домашнем этапе Гран-при. Дмитриев является первым фигуристом в истории, выполнившим каскад тройной лутц – тройной флип на официальных соревнованиях.