Шведская лыжница Линн Сван не сможет принять участие в ближайших Олимпийских Играх в Пекине (Китай). 21-летняя спортсменка еще не успеет восстановиться после травмы.

Лыжница получила повреждение плеча после падения на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция) в феврале 2021 года.

«Сразу после операции мне сказали: этой зимой ты не поедешь на Олимпиаду. Потом я лежала на полу, обнимала собаку и просто плакала. Наверное, я впервые так плакала за последние два или три года. Всё оказалось намного хуже, чем мы предполагали», – цитирует спортсменку Telegram-канал «На 25-м километре», ссылаясь на ее интервью в Expressen.se.

Сван добавила, что раньше она была не готова об этом объявить. Однако скорое начало сезона не оставляло решений.

Шведская лыжница специализируется в спринтерских дисциплинах. Она уже становилась победительницей этапов Кубка мира и брала Малый хрустальный глобус в спринтерских гонках.