По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, за последние сутки было выявлено 38058 случаев заражения коронавирусом по всей стране.

К 10 ноября выявлено всего 8 911 713 случаев заболевания. Также известно о выздоровлении 7,619 млн человек. Еще 250 454 человек скончались от коронавируса в стране.

На утро 10 ноября в Москве было выявлено 7 549 новых случаев коронавируса за сутки, в Санкт-Петербурге известно о 2862 новых случаях. В Московской области появилось еще 2825 человек, заболевших коронавирусом. В каждом из лидирующих регионов количество незначительно уменьшилось.

Во многих регионах страны за сутки заболело коронавирусом более 100 человек, минимальное число в Ненецком АО – семь человек.