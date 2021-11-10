Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением после перехода российского фигуриста Артура Дмитриева в сборную США для продолжения спортивной карьеры.

Она назвала решение спортсмена логичным и отметила, что проблема в местных тренерах, не принимающих атлета. По ее словам, это главная проблема потери таких фигуристов.

«Представьте себя на его месте. Если бы вас нигде не публиковали, а вам пришло предложение лучше, вы бы долго думали? Вот и он нет. Пожелаем Артуру счастливого пути», — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее Дмитриев объявил о принятом решении по смене флага. Сейчас спортсмен готовится к национальному чемпионату. В США для него важен интерес к его персоне, а не конкуренция.