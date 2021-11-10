Российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала шуточный пост Даниила Медведева про жену Дарью в Instagram. Олимпийская чемпионка посоветовала следовать одному правилу.

Вторая ракетка мира опубликовала фотографию со своей второй половинкой. Под ней теннисист написал: «Когда она хочет пойти на ужин, а ты только хочешь играть в FIFA. Ребят, есть лайфхаки? Нужна помощь».

Так Медведев задал вопрос подписчикам. Ему ответила Елена Веснина: «Жена всегда права, а если нет, то смотри пункт первый». К своему тексту спортсменка добавила два смеющихся смайлика.

Ранее комментарий под постом Медведева оставил голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Давид де Хеа.

Напомним, Даниил Медведев в текущем сезоне занимает второе место в рейтинге ATP. В недавнем финале «Мастерса» в Париже теннисист уступил сербу Новаку Джоковичу.