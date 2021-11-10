Представитель пресс-службы московского «Локомотива» объяснил, что придется сделать в процессе восстановления хавбэку железнодорожников Рифату Жемалетдинову.

Сообщается, что игрок получил повреждение во время игры со «Спартаком» в прошедшем туре Российской Премьер-лиги (РПЛ). Ему пришлось переносить боль на поле до финального свистка.

«После матча Рифат отправился в расположение сборной, но уже там стало понятно, что повреждение не позволит Рифату сыграть на сто процентов в ближайшие несколько дней. Cегодня он вернется в расположение клуба, где приступит к процессу восстановления», – цитирует представителя пресс-службы клуба Sport24.

Напомним, ранее стало известно, что футболист покинул расположение сборной и направился в медицинский штаб клуба для дальнейшего обследования. Жемалетдинов накануне, 9 ноября, пропустил тренировку национальной команды на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.