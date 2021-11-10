На четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани сегодня, 10 ноября, состоятся выступления девушек-одиночниц с произвольными программами.

Начало выступлений запланировано на 13:45 по московскому времени.

Прямая трансляция выступлений фигуристок в произвольной программе на этапе Кубка России будет доступна по ссылке здесь.

В последней разминке выступит Софья Самоделкина из СШОР ЦСКА им. С.А. Жука. По итогам коротких прокатов она занимает первое место с результатом 78,86 балла. В этом сезоне она одержала победу на этапе Кубка России в Сочи, исполнив один четверной прыжок. Также спортсменка стала первой на Мемориале Дениса Тена.

Вторую позицию по итогам первого дня занимает представительница Санкт-Петербурга Анастасия Гулякова с 66,90 балла. Спортсменка тренируется в СШОР «Звездный лед» под руководством Алексея Мишина.

Тройку замыкает Валерия Шульская из Оренбургской области. Ее прокат в короткой программе оценили на 65,89 балла. Еще одна фигуристка из Петербурга Елизавета Нугуманова находится на пятой позиции.

На старте выступают 14 спортсменок, представляющие Свердловскую область, Республику Татарстан, Москву, Мордовию, Ленинградскую область, Санкт-Петербурга, Красноярский край, ХМАО — Югра и Оренбургскую область.