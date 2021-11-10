На этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани начали выступления фигуристки с произвольными программами.

Прямую трансляцию ведет первый канал на сайте и на YouTube-канале. Прокаты можно посмотреть по ссылке здесь.

Выступления пройдут в три разминки. В последней из них выступит Софья Самоделкина из СШОР ЦСКА им. С.А. Жука. По итогам коротких прокатов она занимает первое место с результатом 78,86 балла.

Вторую позицию по итогам первого дня занимает представительница Санкт-Петербурга Анастасия Гулякова с 66,90 балла. Спортсменка тренируется в СШОР «Звездный лед» под руководством Алексея Мишина.

Тройку замыкает Валерия Шульская из Оренбургской области. Ее прокат в короткой программе оценили на 65,89 балла. Еще одна фигуристка из Петербурга Елизавета Нугуманова находится на пятой позиции.

Всего в турнире принимают участие 14 спортсменок.