Руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник стал одним из фаворитов на место Уле-Гуннара Сульшера в «Манчестер Юнайтед». Немец может заменить нынешнего наставника в случае его увольнения.

По информации The Sun, Рангник будет в первом ряду кандидатур на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Он лично заинтересован в переходе в английский клуб. Замена станет возможной при увольнении Сульшера.

Немецкий специалист мог перейти в «МЮ» в 2019 году при такой же угрозе потери поста. Но ранее Сульшер удержался на своем месте.

Функционером также интересовались некоторые европейские клубы. Среди них были «Ньюкасл» и «Барселона».

Рангник стал работать в системе «Локомотива» с июля 2021 года. Его контракт рассчитан на три года. В октябре московская команда представила стратегии развития до сезона 2025/26.