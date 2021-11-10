За пять последних лет рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов изменился в пользу российских игроков. Серб Новак Джокович отыграл только одну позицию, а Андрей Рублев поднялся на 166 строчек.

C 10 ноября 2016 года россиянин Даниил Медведев переместился с 104-й позиции на второе место. В текущем сезоне теннисист выиграл Открытый чемпионат США, одолев в финале Джоковича. Но на прошедшем Мастерсе уступил ему же в Париже. К слову, серб за пять стал первой ракеткой мира, но сдвинулся только на одну позицию.

В ноябре 2021 года тройку сильнейших игроков замыкает немец Александр Зверев. Туда он переходил с 24-го места в течение нескольких сезонов. В 2016 году грек Стефанос Циципас был 205-м, сейчас же один из сильнейших атлетов находится в четверке.

Из россиян в топ-10 еще оказался Андрей Рублев. Он совершил большой скачок из этой компании: с 171 на 5 место.

Рекордсмены в этой десятке – итальянец Маттео Берреттини (с 726 места на 7-е), норвежец Каспер Рууд (с 234 на 8-е), поляк Хуберт Хуркач (с 394 на 9-е). Ранее без рейтинга был только один участник десятки Янник Синнер из Италии.

Напомним, о последних изменениях в рейтинге АТР стало известно 8 ноября.