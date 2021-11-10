Российская фигуристка Майя Хромых объяснила, каких животных любит и как у нее появлялись новые питомцы. У ученицы Этери Тутберидзе дома поселились кошка и собака.

Спортсменка отметила, что у нее и брата была аллергия, но несмотря на это они согласились взять котенка. Их девушка любила «тискать» с раннего детства.

«В «Новогорске» в последний день сборов нам подкинули трех котят. Алина Загитова их подобрала. Это был как раз последний день, и Алина подошла к моей маме и уговорила ее взять котенка», – приводит слова Хромых ТАСС.

Потом семье пришла идея завести собаку, но возникли проблемы с перевозкой. Чуть позже все решилось, и у них появился йорк.

«Но в какой-то момент позвонила мамина подруга и сказала: «К вам едет собака!» Просто поставила перед фактом», – цитирует источник фигуристку.

Напомним, ранее Майя Хромых рассказала о желании поехать на Олимпийские Игры в Пекин в 2022 году.