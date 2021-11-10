Экс-тренер ЦСКА Ивица Олич поделился причинами ухода из московской команды. Хорватский специалист считает, что ему не доверяли.

Специалист заметил отсутствие нужного уровня поддержки со стороны игроков и руководства. Он планировал после завершения сезона создать свой тренерский штаб, но это решение не одобрили.

«Однако, мне не дали этого сделать, постоянно навязывали что-то свое, и когда я увидел, что все будет не так, как я хотел, я почувствовал, что лучше будет покинуть команду. Единственная и основная причина моего ухода — мне не доверяли те люди, с которыми я работал», – цитирует Олича Nacional.cr.

Напомним, Олич пришел в ЦСКА в конце марта 2021 года. Под его руководством армейцы заняли шестое по итогам чемпионата России. В Кубке страны команда не прошла дальше полуфинала. В июне контракт специалист был расторгнут по обоюдному согласию.