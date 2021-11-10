Тренер сборной России Сергей Турышев прокомментировал отсутствие Юлии Ступак на соревнованиях Международной федерации лыжных гонок (FIS) в Муонио (Финляндия). По его словам, спортсменка занимается своей подготовкой.

«Ступак сейчас в Давосе и готовится по индивидуальной программе. К команде она присоединится 13 числа», – цитирует Турышева Чемпионат.

Напомним, международный турнир в Финляндии пройдет в трех дисциплинах. Там состоятся спринт классическим ходом и две гонки на 10 км классикой и коньком.

Сборную России представят 15 девушек, среди которых – Вероника Степанова, Татьяна Сорина, Христина Мацокина, Алиса Жамбалова, Наталья Непряева и Яна Кирпиченко.

Ранее лыжница Ступак сообщала о проблемах с лишним весом и необходимости его быстро скинуть в олимпийском сезоне.