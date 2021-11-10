Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что возможность сохранения QR-кодов для россиян после пандемии не предлагается. Сейчас эти документы отражают статус здоровья граждан.

Он уточнил, что ситуация пока не ясна, и такие решения не могут приниматься в ближайшее время.

«Нет, не рассматривается», – цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь не исключил изменений: «…пока никто не может прогнозировать, когда пандемия закончится». Об этом сообщает источник.

Напомним, QR-коды введены в отдельных регионах России для подтверждения факта вакцинации от коронавируса или перенесенного заболевания.

Ранее в Санкт-Петербурге утвердили обязательную вакцинацию от COVID-19 для людей старше 60 лет.