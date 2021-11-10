Елизавета Нугуманова выступила с произвольной программой на четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани. Представительница Санкт-Петербурга не допустила серьезных ошибок в прокате, но отметилась несколькими недокрутами прыжков.

Спортсменка выступала в последней, третьей разминке. Она исполнила тройной лутц в начале программы, затем показала каскады тройной риттбергер – двойной тулуп и двойной аксель – тройной тулуп. Финальным прыжком в программе стал тройной сальхов.

Судьи оценили выступление спортсменки в 108,51 балла. Нугуманова заняла промежуточное второе место.

19-летняя фигуристка становилась бронзовым призером Warsaw Cup.

Всего на соревнованиях выступают 14 спортсменок из Свердловской, Ленинградской и Оренбургской области, Красноярского края, Югры, Татарстана, Мордовии и Москвы.

Далее в произвольной программе выступят лидеры первого дня, Софья Самоделкина и Анастасия Гулякова.