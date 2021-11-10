Пресс-служба Евролиги опубликовала сроки проведения «Финала четырёх» текущего сезона. Итоговую часть турнира в конце мая 2022 года примет Германия.

Игры пройдут в Берлине с с 27 по 29 мая 2022 года.

Действующим чемпионом соревнований является турецкий «Анадолу Эфес». Команда обыграла «Барселону» в решающем матче прошлого сезона в Кельне (Германия). Тройку тогда замкнул итальянская «Олимпия Милан».

В Текущем сезоне в регулярном чемпионате Евролиги прошло восемь туров. Сейчас лидирует бронзовый медалист прошлого года, набрав семь побед и одно поражение.

«Зенит» идет лучше среди всех российских команд. Баскетболисты из Санкт-Петербурга выиграли пять раз и расположились на седьмой строчке в таблице.