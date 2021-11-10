Пресс-служба Формулы-1 показала обновленный логотип. Изображение отличается зелеными и синими оттенками, что связано экологическими принципами чемпионата.

Эмблема будет использоваться с этапа Гран-при Бразилии 2021 года. Соревнования в Сан-Паулу пройдут в следующий уик-энд.

Кроме цветов логотип отметился и необычным дизайном. На изображении появилась отсылка к гибридных технологиях, используемых в двигателях Формулы-1.

«У нас самый эффективный двигатель в мире, и это гибрид! Чтобы повысить осведомлённость об этой невероятной технологии, вы увидите наш обновлённый логотип на трассах, начиная с Гран-при Бразилии», — сказано в заявлении пресс-службы Формулы-1.

Нынешний логотип Формулы-1 действовал с 2018 года.