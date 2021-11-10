В Казани продолжается этап Кубка России по фигурному катанию. Сегодня, 10 ноября, состоится произвольная программа у мужчин, начало запланировано на 16:35 по московскому времени.

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В соревновании принимают участие всего пять фигуристов. После короткой программы первое место занимает Владислав Дикиджи, набравший 88,18 балла. Вторым идет Андрей Лазукин (83,98), третьим — Роман Атояр (71,79). Все три спортсмена представляют петербургскую школу «Звездный лед».

Четвертое место занимает Андрей Анисимов (62,62), пятое — Даниил Буташнов (41,72).