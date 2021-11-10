Софья Самоделкина одержала победу на четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани, несмотря на падение в произвольной программе. Москвичка не смогла приземлить четверной сальхов.

Представительница СШОР ЦСКА им. С.А. Жука по итогам двух дней набрала 228,54 балла.

В произвольной программе она исполнила четверной тулуп в начале программы, затем упала на четверном сальхове. Далее спортсменка показала два одинаковых каскада: тройной лутц – тройной тулуп.

Второй на этапе Кубка России в Казани стала ученица Евгения Плющенко Анастасия Зинина с 177,70 балла. Третью строчку заняла Валерия Шульская из Оренбургской области с оценкой 177,04.

Всего на соревнованиях принимали участие 14 спортсменок. Турнир продолжится произвольными программами мужчин.