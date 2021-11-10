Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что экс-форвард сборной России Александр Кокорин не сможет выйти на прежний уровень. Один из подписчиков спросил его о возможности возвращения нападающего «Фиорентины» в «Зенит».

«Кокорина исключите вообще! Он же уже в футбол не играет. Какая от него может быть польза? Забудьте про этого футболиста, — цитирует «Петербургский дневник» Орлова. — Он же еще и ленивый. Не надо о нем даже говорить».

Кокорин выступал за «Зенит» с 2016 по 2018 год, в этом сезоне провёл в общей сложности 30 минут за «Фиорентину», а последних пяти играх не попадал в заявку из-за очередной травмы.