Сборная России по футболу дома примет команду Кипра в очередной встрече отборочного этапа чемпионата мира-2022. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 11 ноября, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Встречу обслужит польская бригада арбитров во главе с Даниэлем Стефански. На боковых линиях ему помогут Давид Голис и Михаи Обукович, резервным арбитром станет Дамиан Силвестжак. Ответственным за работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) назначен Павел Рачковски, его ассистентом будет Кшиштоф Мырмус.

После восьми туров подопечные Валерия Карпина занимают первое место в турнирной таблице группы Н, имея в активе 19 очков. Соперники по этой игре находятся на последней строчке с пятью баллами. Ближайшие преследователи россиян, хорваты, набрали 17 очков.

Напомним, в предыдущих матчах сборная России на выезде в Мариборе обыграла Словению со счетом 2:1, а в Казани одержала победу над Словакией с итогом 1:0.