Олег Знарок не поможет сборной России по хоккею на Кубке Карьяла-2021. Как сообщает «РИА Новости», у тренера выявлены симптомы ОРВИ.

«После прилета в Финляндию почувствовал недомогание, есть симптомы ОРВИ. Сейчас поеду лечиться в Петербург. Жалко, что так вышло», — сказал Знарок.

Сборную России на Кубке Карьяла возглавит Олег Браташ. Ассистировать ему будут Сергей Зубов и Александр Титов, с вратарями будет работать Андрей Комиссаров, Юрий Жданов и Кевин Чапмэн займутся физподготовкой, также в штаб войдёт первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг. Олег Знарок должен был поехать в качестве консультанта.

Кубок Карьяла пройдёт с 11 по 14 ноября. Россия сыграет 11 ноября с хозяевами турнира сборной Финляндии, 13 ноября с Чехией и 14 ноября со Швецией.